Sarah, Nego Di e Fiuk estão no terceiro paredão do BBB21, que será decido na noite desta terça-feira (16). A berlinda foi formada durante o programa de domingo (14).

A votação começou com Caio, vencedor da Prova do Anjo, imunizando Rodolffo. Na sequência, a líder Karol Conká indicou Sarah ao paredão, alegando que o jogo da sister é prejudicial para as relações da casa.

Nesta semana, o escolhido do líder teria de fazer um contragolpe e colocar outro participante automaticamente no paredão. Sarah escolheu Nego Di. Fiuk, por sua vez, foi a pessoa mais votada da casa, com cinco votos (Viih Tube, Arthur, Sarah, Rodolfo e Caio).