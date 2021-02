O primeiro Paredão do BBB 21 (Globo) foi formado na edição deste domingo (31). Os participantes Kerline, Rodolffo e Sarah disputam agora a permanência na casa.

Na definição da berlinda, o anjo Rodolffo imunizou Caio. Nego Di, o líder da semana, indicou na sequência Kerline ao paredão. O grupo dos seis imunizados (Fiuk, Projota, Viih Tube, Juliette Freire, Lumena Aleluia e Arthur Piccoli), salvos por uma votação que aconteceu antes de o confinamento começar, por sua vez, escolheu Rodolffo.

Sarah, que já estava emparedada pelo Big Fone, completou o trio. Arcrebiano, o mais votado pela casa, com oito votos, se salvou ao vencer a prova Bate e Volta logo na primeira rodada, sem dar nem chance aos outros dois adversários. A prova era de sorte, uma pescaria. Quem pegasse o peixe com o rabo dourado escapava da berlinda -ele estava no número seis.

Confira como foram os votos da casa:

- Lucas votou em Carla Diaz

- Juliette votou em Thaís

- Pocah votou em Arcrebiano

- Kerline votou em Arcrebiano

- Arcrebiano votou em Camilla de Lucas

- João Luiz votou em Arcrebiano

- Arthur votou em Camilla de Lucas

- Caio votou em Camilla de Lucas

- Thaís votou em Arcrebiano

- Carla Diaz votou em Arcrebiano

- Viih Tube votou em Arcrebiano

- Camilla de Lucas votou em Arcrebiano

- Fiuk votou em Carla Diaz

- Karol Conká votou em Carla Diaz

- Rodolffo votou em João Luiz

- Gilberto votou em Arcrebiano

- Sarah votou em João Luiz

- Lumena votou em Thaís

- Projota votou em Thaís

