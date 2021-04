O Goiano Caio e o ator Fiuk estão em uma disputa acirrada para quem permenecerá na casa do Big Brother Brasil 21. Resultado parcial de enquete feita pelo O POPULAR aponta que Caio conta com 42% dos votos. Fiuk aparece em segundo, com 36%, e Gil tem 22%. O resultado será anunciado nesta terça-feira (20), na TV Anhanguera, afiliada Globo em Goiás.

Clique aqui para votar na equente!

Formação do paredão

A líder da semana Viih Tube teve o poder de indicar duas pessoas à berlinda, a indicação normal – de qualquer pessoa da casa -, e um dos três monstros da semana, Gilberto, Arthur e Caio. Assim, os dois primeiros emparedados foram Fiuk e Gilberto. Camilla de Lucas recebeu o benefício da autoimunidade após vencer a prova do anjo.

Cada participante da casa teve direito a duas indicações. Arthur foi o mais votado, e, após um empate quádruplo entre Juliette, Caio, João e Pocah, a líder Viih Tube indicou Caio com o voto de minerva. Os dois indicados pela casa participaram da prova bate e volta, e Arthur escapou do paredão.