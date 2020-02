O quarto paredão do Big Brother Brasil 20 está formado. Babu, Lucas e Victor Hugo foram emparedados na noite deste domingo (16) e, na próxima terça-feira (18), um deverá deixar a casa.

De acordo com enquete realizada pelo Popular, Lucas deverá ser eliminado. O brother possui, até o momento, 57% dos votos. Em seguida está Victor Hugo, com 36% dos votos e por último, Babu, que contabiliza apenas 7% do número de votações.

Confira foi a formação do Paredão:

Lucas foi indicado pelo líder Guilherme. No confessionário, Babu e Victor Hugo tiveram o maior número de votos e disputaram com Marcela (emparedada até então, na Prova do Líder) a prova de sorte bate e volta. A loira se salvou e o paredão triplo foi composto pelos brothers.

Quem votou em quem:

- Manu votou em Babu;

- Marcela votou em Babu;

- Thelma votou em Flayslane;

- Gizelly votou em babu;

- Flayslane votou em Victor Hugo;

- Gabi votou em Babu;

- Felipe votou em Victor Hugo;

- Daniel votou em Babu;

- Lucas votou em Daniel;

- Ivy votou em Babu;

- Babu votou em Victor Hugo;

- Rafa votou em Bianca;

- Mari votou em Babu;

- Bianca votou em Victor Hugo;

- Victor Hugo votou em Babu;

- Pyong votou em Babu;