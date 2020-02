O terceiro paredão do Big Brother Brasil 20 é formado pelos Brothers Felipe Prior e Hadson Nery. Nesta terça-feira (11) um dos participantes deve deixar a casa e, de acordo com enquete realizada pelo Jornal O Popular, Hadson deve ser o eliminado da vez.

Em uma disputa acirrada, o ex-jogador sai na frente com 52% dos votos. Com pouca diferença, Felipe Prior possui, até o momento, 48% de preferência do público para eliminação.

Você concorda com este resultado? Clique aqui e participe da enquete!

Confira como foi a formação do paredão:

Hadson foi indicado pela líder Gabi. Em seguida, na votação da casa, Felipe Prior recebeu 9 votos e Victor Hugo, 5. Os dois mais votados disputaram a prova de sorte bate e volta. Victor Hugo se salvou e Felipe Prior foi destinado à berlinda.