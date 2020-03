O nono paredão do Big Brother Brasil 20 foi formado no último domingo (22). Daniel, Flayslane e Ivy disputam a preferência do público para permanecer na casa e nesta terça-feira (24) um participante deverá deixar o jogo.

De acordo com resultado parcial de enquete realizada pelo Popular, Daniel será o eliminado da semana, pois recebeu 77% dos votos em nossa pesquisa. Flayslane e Ivy contabilizaram apenas 12% e 10% da intenção de votos, respectivamente.

Confira como foi a formação deste Paredão:

Daniel foi parar na berlinda após ser o primeiro participante eliminado na Prova do Líder, realizada na última quinta-feira (19). A líder Thelma indicou Flayslane e Felipe Prior foi o mais votado pela casa. Como regra da semana, o escolhido pela casa poderia indicar mais uma pessoa ao paredão. Sendo assim, Felipe Prior indicou Ivy.

Três dos quatro emparedados, até então, disputariam a prova e volta: Daniel, Ivy e Prior. Na disputa, Felipe se livrou do paredão e permaneceram, então, Daniel, Flayslane e Ivy.