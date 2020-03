O oitavo paredão do Big Brother Brasil 20 foi formado no último domingo por Babu, Pyong e Rafa Kalimann. Na noite desta terça-feira (17), um dos três participantes deverá deixa o programa.

De acordo com parcial da enquete realizada pelo Popular, Pyong deverá ser o eliminado da semana. Ele possui 61% dos votos, enquanto Babu e Rafa computam, respectivamente, 34 e 6% dos votos.

Veja como foi a formação do paredão:

Ivy e Daniel foram os anjos da semana e, juntos, escolheram imunizar Gizelly. O líder Prior indicou o brother Pyong para a berlinda e Flay foi a mais votada pela casa. Babu e Rafa foram para o paredão depois de terem sido o primeiro e a última a serem eliminados da prova do líder da semana. No entanto, Flay se safou da berlinda após vencer a prova do Bate e Volta. Pyong, como o escolhido pelo líder, não pôde participar.

O mais votado pelo público entre os três emparedados deixa o reality na próxima terça-feira, 17.