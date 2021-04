Magazine Enquete parcial BBB21: Quem vai sair? Arthur, Fiuk, ou Thaís? Veja! O mais votado pelo público deixará a casa na próxima terça-feira (13)

O 11º paredão do Big Broter Brasil 21 foi formado no último domingo (11), com Arthur, Fiuk e Thaís competindo pela permanência na casa. Resultado parcial de enquete realizada pelo POPULAR mostra que Thaís deve ser a eliminada, com 49% dos votos. Arthur tem 36%, e Fiuk, 15%. O mais votado pelo público deixará a casa na próxima terça-feira (13). Vote na enquete! Formação do paredão Após se salvar da eliminação em disputa com GIl e Rodolffo, Caio conquistou a liderança nesta q...