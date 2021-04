Magazine Enquete BBB21: Thaís deve ser a eliminada desta terça-feira (13); veja o resultado parcial Ela está no paredão com Arthur e Fiuk

O 11º paredão do Big Broter Brasil 21 foi formado no último domingo (11), com Arthur, Fiuk e Thaís competindo pela permanência na casa. Resultado parcial de enquete realizada pelo POPULAR mostra que Thaís deve ser a eliminada, com 53% dos votos. Arthur tem 35%, e Fiuk, 12%. O mais votado pelo público deixará a casa na noite desta terça-feira (13). Vote na enquete! Formação do paredão Após se salvar da eliminação em disputa com GIl e Rodolffo, Caio conquistou a liderança nest...