O décimo paredão do BBB 21 foi formado por Gilberto, Caio e Rodolffo. Resultado parcial de enquete realizada pelo POPULAR mostra que o eliminado deve ser Rodolffo, com 58% dos votos. Caio tem 17%, e Gilberto, 25%. O mais votado pelo público deixará a casa na noite desta terça-feira (6).

Vote na enquete!

Formação do paredão

O imunizado da noite do último domingo (4), dia da formação do paredão, foi João Luiz, escolhido por Fiuk e Gil. Depois disso, a líder Viih Tube mandou Gil para a berlinda com a justificativa de que tem receio do participante. Já no confessionário, Julliette e Rodolffo ficaram empatados com quatro votos. A líder desempatou o jogo livrando a amiga e mandando o sertanejo para o paredão.



Com votação aberta na sala, houve outro empate entre Juliette e Caio. Novamente, Viih Tube resgatou a amiga. No entanto, no contragolpe de Caio, Juliette foi emparedada, partindo para a prova Bate e Volta, onde se livrou mais uma vez do paredão.