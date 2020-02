Em noite de paredão triplo, Lucas Gallina se tornou o quarto participante eliminado do BBB20, na edição desta terça-feira (18) do programa. O fisioterapeuta catarinense, em sua primeira participação no paredão do reality, obteve 62,62% dos votos do público, contra 36,08 do psicólogo Victor Hugo e 1,30 % do ator Babu Santana.

Lucas chegou ao paredão após ser indicado pelo líder Guilherme. Já Babu e Victor Hugo tiveram o maior número de votos da casa e disputaram com Marcela (emparedada até então, na Prova do Líder) a prova de bate e volta. A ginecologista conseguiu se salvar e o paredão foi composto pelos Brothers.

O catarinense ficou marcado no programa pelos constantes confrontos com as mulheres da casa. Na última semana, o fisioterapeuta inclusive se negou a dar estalecas (nome dado ao dinheiro do reality) para ajudar o seu grupo a fazer compras do mercado na semana, mesmo com um saldo positivo da moeda.

Como justificativa, o Brother disse ter tomado tal atitude para dar uma intriga. “Não vai faltar comida. Se eu puder, se todo mundo fizer um prato igual, eu pego a minha parte e dou um pouco para o Babu”, afirmou.

O caso ganhou ainda mais repercussão após Thelma acordar durante a madrugada e afirmar que estava passando mal de fome, chegando até mesmo a chorar. Lucas foi apontado nas redes sociais como culpado.