Um paredão histórico. Depois de 1 bilhão e 532 milhões de votos, um recorde absoluto em um programa de reality show no mundo (antes pertencente também ao BBB20, no paredão entre Pyong, Guilherme e Gizelly), e diversas campanhas das redes sociais de celebridades, jogadores de futebol e digital influencers, Felipe Prior acabou se tornando o décimo eliminado do Big Brother Brasil, na noite desta terça-feira (31)

Além do recorde de votos, o paredão desta noite foi extremamente acirrado. Embalados pelas campanhas da internet, Felipe Prior e Manu Gavassi tiveram 56,73% e 42,51% das intenções do público, respectivamente. Mari Gonzalez, por sua vez, ficou com 0,76%.

Formação do paredão

O anjo da semana, a ginecologista Marcela Mc Gowan, imunizou a anestesista Thelma Assis. A líder Gizelly, então, indicou Felipe Prior, que não teve direito de fazer a prova bate e volta e foi direto para o paredão. O arquiteto indicou a cantora Manu Gavassi. Flayslane, Rafa Kalliman e Babu empataram com três votos recebidos e a líder desempatou indicando Flayslane. As duas cantoras, então, seguiram para a prova bate e volta com Mari e Gabi.

Gabi e Flayslane se salvaram.