Em noite de paredão triplo, o hipnólogo Pyong Lee se tornou o oitavo participante eliminado do BBB20, nesta terça-feira (17). O paulista recebeu 51,70% das intenções de voto do público, contra 47,71% de Babu Santana e 0,59% de Rafa Kalimann, a representante de Goiás nesta edição do reality show.

O oitavo paredão do Big Brother Brasil foi formado na noite do último domingo (15). O líder Prior indicou o Pyong para a berlinda e Flay foi a mais votada pela casa. Babu e Rafa foram para o paredão depois de terem sido o primeiro e a última a serem eliminados da prova do líder da semana. No entanto, Flay se safou da berlinda após vencer a prova do Bate e Volta. Pyong, como o escolhido pelo líder, não pôde participar.