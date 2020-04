No paredão mais acirrado desta edição do BBB20, nesta terça-feira (7), Marcela Mc Gowan se tornou a décima segunda eliminada do programa. A paulista, que chegou a ser considerada uma das favoritas para ganhar o reality show no início, teve 49,76% das intenções de votos do público, contra 49,18% de Flayslane e 1,06% de Babu Santana.

O décimo segundo paredão deste BBB20 foi formado na noite do último domingo (5), logo após a eliminação de Gabi Martins. Após vencer a prova do líder, Thelma indicou Flayslane para a berlinda. Na sequência, os Brothers se dividiram em dois grupos de quatro pessoas: Rafa, Manu, Babu e Mari de um lado, e Flay, Gizelly, Ivy e Marcela do outro. Cada um deveria votar em integrantes do outro grupo. Assim, Marcela e Babu acabaram no paredão.