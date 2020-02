Pyong Lee, participante do BBB 20, pôde conhecer o rosto de seu filho, Jake, neste sábado, 21. O bebê, fruto de seu relacionamento com Sammy Lee, nasceu no domingo, 16, durante o período em que o youtuber está sob confinamento no Big Brother Brasil.

O participante recebeu um vídeo com recado de alguns familiares e de sua esposa. "O Jake ama ouvir sua voz. A gente te ama muito, tá?", afirmou Sammy, em referência a vídeos deixados por ele antes de entrar no BBB.

No momento em que apareceu uma imagem de seu filho, Pyong Lee chorou bastante e se emocionou, sendo amparado por Daniel e Ivy, seus colegas que o acompanharam no almoço especial do Anjo. "Quem diria que eu ia conhecer o meu filho pela televisão?", comentou.

"Achei que não ia mostrar o bebê, porque ela [Sammy] falou que 'está tudo bem' [no começo do vídeo]", afirmou Pyong. "Pena que não falou o dia que nasceu, né?", comentou Ivy. "Filho, te amo!", gritou o youtuber, minutos depois.

Na sexta-feira, 21, Babu Santana criticou o youtuber por não estar presente no nascimento do filho: "Acho uma atitude horrorosa ele ter vindo para cá deixar o filho dele nascer sem ele."

Durante a transmissão do Big Brother Brasil ao vivo no Globoplay, a câmera focou apenas na reação de Pyong Lee, e não no vídeo em que ele estava assistindo. Pouco antes, porém, Sammy Lee compartilhou uma foto do rosto de Jake pela 1ª vez, confira: