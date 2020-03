Em mais uma noite de paredão no BBB 20, nesta terça-feira (10), o público escolheu o psicólogo Victor Hugo para deixar a casa mais vigiada do Brasil. Com grande margem de diferença para os outros dois emparedados, Manu Gavassi e Babu Santana, o maranhense recebeu 85,22% das intenções de voto, contra 10,18% e 4,60% respectivamente.

O sétimo paredão do Big Brother Brasil foi formado na noite do último domingo (8). O líder Pyong indicou o brother Victor Hugo para a berlinda e Babu foi o mais votado pela casa. Os dois compuseram o paredão com Manu Gavassi, que se colocou na disputa após ter apertado o botão vermelho no Quarto Branco.

Victor Hugo acabou sendo eliminado dias após se envolver em uma grande polêmica com Manu Gavassi e Gizelly. Na festa do último sábado, um dia antes da formação do paredão, o psicólogo foi chamado de falso e fofoqueiro.