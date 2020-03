O ator Daniel Lenhardt se tornou o nono eliminado do BBB20, no paredão desta terça-feira (24). O ex-participante da casa de vidro desta edição do reality recebeu 80,82% das intenções de voto do público. Ivy e Flayslane também estavam na berlinda e receberam, respectivamente, 9,64% e 9,54% dos votos.

Daniel foi parar na berlinda após ser o primeiro participante eliminado na Prova do Líder, realizada na última quinta-feira (19). A líder Thelma indicou Flayslane e Felipe Prior foi o mais votado pela casa. Como regra da semana, o escolhido pela casa poderia indicar mais uma pessoa ao paredão. Sendo assim, Felipe Prior indicou Ivy.

Três dos quatro emparedados, até então, disputariam a prova e volta: Daniel, Ivy e Prior. Na disputa, Felipe se livrou do paredão.