Com o avanço do novo coronavírus no Brasil, Boninho desistiu da ideia de entrar com Bruno Gagliasso e outros famoso na festa deste fim de semana no Big Brother Brasil 20.

Em uma de suas redes sociais, ele esclareceu que: "por respeito e segurança vamos deixar a brincadeira de invadir a festa para outro momento. Vamos nos cuidar! Lavem sempre as mãos. Evitem lugares com aglomerações de pessoas. Saúde a todos!".

Entre as possibilidades, Boninho também chegou a dizer que colocaria o apresentador Tiago Leifert vestido de uma forma que ninguém conseguisse reconhecê-lo.

Outra atriz que também se prontificou a participar foi Bruna Marquezine, que é fã do programa e amiga de Manu Gavassi: “Me chama que eu vou”, escreveu ela, nas redes sociais. A escritora Thalita Rebouças foi outra que mostrou interesse, e Boninho pareceu ter se entusiasmado. “Quer? Fechado”, escreveu. Porém, tudo foi cancelado após as notícias de avanço do coronavírus no Brasil.