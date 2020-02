Magazine Bianca é eliminada do BBB20 com 53,09% dos votos A empresária carioca é a quinta pessoa a sair da casa nesta temporada

A empresária carioca Bianca Andrade, 25 anos, foi eliminada do BBB20 nesta terça-feira (25), com 53,09% dos votos. Bianca foi para o paredão após ser indicada pela líder, Rafa Kalimann. O paredão triplo também era formado por Felipe e Flayslane. O paredão desta terça-feira registrou 132 milhões de votos, recorde da temporada. Bianca é a quinta eliminada do BBB20....