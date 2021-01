Magazine BBB21: sonho da cirurgiã-dentista Thaís, de 27 anos, é ter o seu próprio cantinho Thaís já fez um curso de DJ e diz que não consegue ficar parada. Também se considera ser muito intensa

O maior sonho da cirurgiã-dentista Thaís, 27, é ter o seu próprio cantinho. Natural de Luziânia (GO), ela é especializada em odontopediatria e ainda mora com os pais. Tem como desejo conhecer o planeta e expandir seu negócio. “Grita no meu peito a vontade de conhecer o mundo”. Thaís já fez um curso de DJ e diz que não consegue ficar parada. Também se considera s...