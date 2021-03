Aconteceu na noite do último domingo (14) a formação do sexto Paredão real do BBB 21, já que o último foi falso. Enquete realizada pelo POPULAR aponta que Projota deve ser o eliminado desta terça-feira (16), contando com 84% dos votos. A goiana Thaís vem em seguida, com 11%, e Pocah aparece com 6%.



Vote na enquete.

Conforme Leifert havia explicado no dia da prova do líder, no último domingo (14), a berlinda foi formada com a indicação do líder e os três participantes mais votados pela casa, dos quais um se salvaria após disputar a prova Bate e Volta.

Com a volta de Carla Diaz, que ficou menos de 48 horas afastada do reality e retornou cheia de mistério, alguns participantes refizeram suas estratégias. Já o líder, Fiuk, teve de repensar sua indicação e colocou Projota no Paredão após o rapper vencer a prova do Anjo e imunizar o amigo, Arthur.

"Aqui dentro às vezes tem que esquecer um pouco a gente lá fora. Independentemente de qualquer coisa vou te admirar como cantor lá fora, Projota, mas você disse que 'se precisar votar em você em algum momento vou votar'. Sinto que posso ser mira deles", disse o cantor. Gil, Pocah e Thais foram os mais votados pela casa.

O doutorando recebeu votos de Thais, Viih, Pocah e Carla; a cantora recebeu indicações de Gil, João, Sarah e Juliette e; a dentista foi votada por Rodolffo, Caio, Projota e recebeu o voto duplo de Arthur, que o instrutor de crossfit ganhou como benefício por ser o menos votado no paredão falso. Gil escapou do Paredão na prova Bate e Volta.