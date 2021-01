Os 20 participantes do Big Brother Brasil 21 deixaram, na manhã desta segunda (25), o hotel em que estavam confinados na Barra da Tijuca, Rio, em carros separados, e seguiram em direção à casa do reality. O programa começa na noite desta segunda (25).

Na noite de domingo (24), Tiago Leifert anunciou no Fantástico os nomes dos concorrentes que começam a 1ª semana do BBB 21 imunizados. No grupo Pipoca (formado por anônimos), os mais votados foram Lumena (18%), Juliette (13%) e Arthur (13%). Já no Camarote (composto por famosos) os escolhidos foram Fiuk (15%), Viih Tube (12%) e Projota (11%). Eles também terão a missão de decidir, em comum acordo, quem irá para o primeiro Paredão da edição.

"Amanhã, os 14 não imunes vão ficar dentro desta aqui, nesta casa. Os outros seis, que estarão imunes, vão ficar em outra dimensão, que a gente mostra melhor amanhã", contou Leifert, enquanto fazia um tour pela nova casa do reality show no jornalístico dominical da Globo.

Em entrevista ao jornal Extra, Leifert afirmou que nem sempre os preferidos do público no início da competição se dão bem. "Quantos favoritos caem antes da hora? Quantos se deram mal porque foram emparedados num momento inoportuno? E, para escapar do paredão, tem que jogar."

"Muitas vezes há a necessidade de fazer coisas ali que você não faria fora. Isso está na essência de qualquer jogo ou esporte: o que você fala e faz numa quadra não necessariamente se repetem fora dela", completou o apresentador. Ele disse também que sentiu os participantes desta edição "mais abertos ao jogo".

"Mais que isso, eles entram com esse olhar de diversão com a brincadeira que é o BBB. Acho que isso é um dos grandes trunfos dessa nova geração que está chegando por aí", afirmou.