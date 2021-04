Com 42% dos votos na enquete realizada pelo O POPULAR, Camilla de Lucas deverá ser a próxima eliminada no 15º paredão do Big Brother Brasil 21. Pocah está com 30% e Arthur 28%. A influenciadora digital fez sua estreia no paredão na noite de domingo (25), após a saída de Viih Tube. Ela foi indicada pelo líder Gilberto e puxou Pocah para a berlinda no contragolpe.

Arthur foi o mais votado da casa, recebendo os votos de Fiuk, Juliette e a emparedada Camilla. O reality aproxima-se da sua reta final, e a próxima eliminação será na terça-feira (26).