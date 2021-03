Algumas marcas publicitárias nas redes sociais têm usado a imagem de Lumena Aleluia para promover produtos e serviços e isso tem chateado a ex-participante do BBB 21.

Em vídeo disponibilizado em seus Stories do Instagram, a DJ de pagodão baiano e psicóloga diz que sua assessoria jurídica está indo atrás dessas empresas para pedir explicações.

"O papo reto é o seguinte: as publis, os negócios de propaganda, não estão autorizados. Assessoria de comunicação jurídica está na atividade, então pega a visão. As empresas que estão usando minha imagem sem autorização aí é mole. Manda um e-mail, uma mensagem", disse.

Lumena tem se divertido com os filtros do Instagram que brincam com a frase: "Lumena não autorizou". Os memes povoaram a internet depois de ela levantar algumas bandeiras no reality e criticar algumas condutas de outros participantes.

Apesar de esse ter sido o principal motivo para a eliminação de Lumena, a ex-sister começou a brincar com a situação, o que tem garantido a ela mais seguidores (são 281 mil atualmente, 100 mil a mais do que quando deixou a casa).

"Estou curtindo essa parada dos filtros, alguma coisa tinha que prestar desse BBB", disse a baiana.