Ela é um fenômeno dentro e fora da casa do Big Brother Brasil. A paraibana Juliette Freire conquistou 22 milhões de seguidores em seu perfil na rede social no instagram. Um recorde, ultrapassando até mesmo Rafa Kalimann, Manu Gavassi e o humorista Carlinhos Maia - medalhões das redes sociais.

Com o número conquistado nesta sábado (21), ela se torna também a terceira BBB (ex-BBB) mais seguida da história no programa, se igualando a Sabrina Sato (29 milhões) e Grazi Massafera (23 milhões). Vale lembrar que o programa ainda estará no ar até 4 de maio.

O capital Juliette Freire

A advogada e maquiadora Juliette Freire, participante do BBB 21é a principal cotada para levar o prêmio de R$ 1,5 milhão. Em números, ela desbancou até mesmo a Viih Tube, que tinha o maior número de seguidores – 18,6 milhões atualmente.

Segundo a agência Brunch, em reportagem na Istoé Dinheiro, a sister pode embolsar o equivalente ao valor do prêmio em apenas um mês como influenciadora digital, cada post patrocinado da participante deve custar algo em torno de R$ 85 mil. Por mês, a equipe dela tem feito quase 100 publicações.

“Aconselhamos a não fazer mais de 20% de publicidade no perfil”, diz Ana Paula Passarelli, cofundadora da Brunch.

