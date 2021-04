Esta quinta-feira (22) tem eliminação no Big Brother Brasil. Desta vez, Arthur, João e Pocah disputam a permanência na casa. Pesquisas de diversos sites e portais são unânimes ao apontar o provável próximo eliminado do BBB21: João.



Confira as parciais.



O Popular: João (48%), Arthur (30%), Pocah (21%)

UOL / TV e Famosos: João (58,2%), Pocah (27,1%), Arthur (14,7%)

Extra: João (42%), Arthur (42%), Pocah (16%)

O Povo: João (54%), Pocah (28%), Arthur (18%)

Capricho: João (56%), Pocah (29%), Arthur (15%)



