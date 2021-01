Pela primeira vez, as cozinhas VIP e Xepa vão ficar ficar lado a lado, na parte interna da casa do Big Brother Brasil 21. Mesmo com os participantes de cada grupo dividindo o mesmo ambiente, isso não acontecerá com a comida preparada nos locais.

Segundo material divulgado pela Globo, as regras continuam as mesmas do BBB 20: um grupo não poderá usar os utensílios, louças e eletrodomésticos do outro, tampouco dividir os quitutes e ingredientes.

A emissora ainda não revelou as fotos das cozinhas, mas informa que o espaço VIP tem ares industrias, enquanto a Xepa "tem inspiração na decoração de uma cozinha de vó".

Outra mudança na casa do BBB é na academia. O espaço ganhou um lounge, com poltronas, bar e bebidas. Ele deve ser utilizado pelos mais preguiçosos, aqueles que ficam na academia "só para jogar conversa fora". "Assim, quem não levantar peso poderá levantar as fofocas e trabalhar nas atualizações e comentários sobre os últimos acontecimentos da casa", diz a Globo.

O BBB 21 começa na segunda (25). Os 20 participantes do programa foram revelados nesta terça (19).