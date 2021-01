Magazine BBB21: Cantora Pocah vai integrar o Camarote Ela iniciou sua carreira em 2012 com o nome de MC Pocahontas e, atualmente, conta com mais de 11 milhões de seguidores em seu Instagram e 2,3 milhões de inscritos em seu canal no YouTube

A cantora de funk Pocah, 26, também já estava na lista de cotados para a 21ª edição do Big Brother Brasil. Ela iniciou sua carreira em 2012 com o nome de MC Pocahontas e, atualmente, conta com mais de 11 milhões de seguidores em seu Instagram e 2,3 milhões de inscritos em seu canal no YouTube. Em 2019, ela assinou contrato com a gravadora Warner, ano em que trocou...