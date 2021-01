Magazine BBB21: Ator de 'Malhação', Lucas Penteado cresceu dentro da escola de samba Vai Vai 'Sou alegre, o retrato da felicidade periférica', afirma o intérprete do Fio

Anunciado como um dos participantes do grupo Camarote, composto por famosos, na 21ª edição do Big Brother Brasil (Globo), Lucas Penteado, 24, pode ser visto atuando como o personagem Fio em "Malhação - Viva a Diferença", que está sendo reprisada atualmente. Natural de São Paulo, ele mora com os pais e com os irmãos. Ele é tataraneto de um dos fundadores da escola...