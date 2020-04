A comemoração do resultado da votação do décimo paredão do Big Brother Brasil 20 foi digna de final de Libertadores. Com o pessoal em quarentena, a eliminação de Felipe Prior na noite de terça-feira (31) foi comemorada em prédios espalhados pela capital goiana.

Junto com “Fora, Prior”, também foram ouvidos vários "Fora, Bolsonaro”. Isso aconteceu porque Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, se posicionou a favor de Felipe Prior no paredão.

O décimo paredão fez história no BBB com a super votação de mais de 1 bilhão e meio de votos.

Pós

Depois de deixar a casa mais vigiada do Brasil, Prior voltou às redes sociais e agradeceu os jogadores de futebol que fizeram campanha para que ele não fosse eliminado.