O compositor Daniel Caon, de 26 anos, está disputando uma vaga no Big Brother Brasil 20. Caon nasceu no Espírito Santo, mas atualmente mora em Goiânia com dois amigos. Em entrevista ao Gshow, ele contou que escreveu músicas para famosos como Luan Santana, Lucas Lucco, Sorriso Maroto e Dilsinho. O sonho dele é gravar canções com Marília Mendonça e com Jorge, da dupla com Mateus.

Caon disputa a vaga no BBB20 com o gaúcho Daniel, que mora no Rio de Janeiro. A Casa de Vidro também tem duas mulheres: Ivy e Renata. Elas também disputam uma vaga no reality show. As votações foram abertas no programa deste sábado (1º) e vão até terça-feira (4), data em que os participantes entram oficialmente na casa do BBB.