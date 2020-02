A relação entre as influenciadoras Bianca 'Boca Rosa' e Rafa Kalimann azedou de vez. Depois que Rafa, como líder, indicou Bia para o paredão, as duas bateram boca e trocaram rusgas.

“Parabéns. Te acho extremamente inteligente, você faz atitudes veladas e acha que a gente não percebe, mas eu percebo”, falou a sister que fala de beleza na internet.

“O que me dá mais paz é que não tem nada sendo feito que não esteja sendo visto pelo Brasil todo”, rebateu a líder.

Depois de muita discussão, Bianca foi para o Quarto Céu e se abriu com Ivy. "Dói meu coração, quando ela está aqui no quarto, eu não me sinto bem". Ela continua: "Eu converso com Deus, eu não gosto desse tipo de coisa, eu não gosto". Ivy, que ouve a sister, concorda: "É o que eu falo, não tem como correr, não tem pra onde ir".

"Isso, para mim, está ficando insuportável, eu não consigo", diz Bianca, que chora enquanto desabafa: "Não concordar é uma coisa, não precisa ignorar a pessoa. Depois ela fala que ela se sente excluída, mas ela sempre se excluía desde o começo".

Bianca relembra: "Eu a chamei nos primeiros dias, porque até então eu pensei que era algo comigo. Eu falei: 'Rafa, porque você fica tão na sua?' Eu ficava chamando, e ela falava: 'Ah, é meu jeitão, eu sou assim, está tudo bem. Então eu deixava ela no canto dela".

A influenciadora finaliza: "Não quero mais falar, não quero mais ficar apontando, não tenho mais esse interesse".