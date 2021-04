Pocah foi eliminada no Paredão desta quinta-feira (29). Ela deixa a disputa com 73,16% dos votos do público.

Camilla de Lucas e Gilberto, que disputavam o Paredão, permanecem na casa. Eles ficaram com 11,9% e 14,94% dos votos, respectivamente.

A líder Juliette indicou Pocah diretamente ao Paredão. Pocah salvou Fiuk da berlinda. Assim, Gil e Pocah foram para o paredão.