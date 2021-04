Magazine BBB 21: João Luiz é eliminado com 58,86% dos votos Pocah e Arthur permanecem na casa com 28,21% e 12,93% dos votos, respectivamente

Como previsto pela enquete do POPULAR, João Luiz foi eliminado no Paredão desta quinta-feira (22), o 12º do Big Brother Brasil 21. O professor deixa a disputa com 58,86 %. Pocah e Arthur, que disputavam o Paredão, permanecem na casa. Eles ficaram com 28,21% e 12,93% dos votos, respectivamente. Pocah foi indicada pelo líder Gilberto. Os outros emparedados foram ...