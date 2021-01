Magazine BBB 21: Famosa no TikTok, Camilla de Lucas irá integrar o grupo Camarote Influenciadora já afirmou que pretende estudar atuação

A influenciadora Camilla de Lucas ganhou destaque no ano passado através do Tik Tok. Confirmada agora como uma das participantes do Big Brother Brasil 21, ela possuía até esta terça-feira (19) mais de 6 milhões de seguidores em suas redes sociais, sendo 2,9 milhões só no Instagram. Seu sucesso começou com vídeos curtos e bem-humorados divulgados nas re...