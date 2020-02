Os Brothers do BBB 20 realizaram mais uma prova do líder na noite desta quinta-feira (27). A disputa exigiu agilidade entre as duplas de participantes e durou pouco menos de uma hora consagrando os vencedores Daniel e Ivy.

A prova acabou virando polêmica entre outros brothers, que se revoltaram com a 'falta de competitividade' nos últimos minutos, já que aqueles que não se sentiam ameaçados por Daniel e Ivy desistiram de virar o placar.

As duplas tinham que encher um recipiente de água através de cones. Vencia aquela que conseguissem tirar a bolinha de dentro do tubo e apertassem o botão. No início, todos estavam bem equilibrados, mas no decorrer do tempo Daniel e Ivy passaram a frente vendo que os outros sisters teriam diminuído o ritmo.

Com isso, a maioria começou a torcer para a dupla, atitude que revoltou principalmente Babu que foi logo reclamar com Prior, ele que foi vetado da prova, junto com Guilherme e Mari.

Babu reclamando que os demais praticamente desistiram da prova quando Ivy&Daniel tomaram a liderança e culpa Thelminha de apertar o cone demais e desperdiçar água #BBB20 #RedeBBB pic.twitter.com/NWXvsgKe6G — VemBigBrother (@VemBigBrother) February 28, 2020

Flayslane também criticou a postura dos outros Brothers. A paraibana disse que Manu não tinha se esforçado e que também reparou que os outros tinham deixado de correr nos últimos minutos. Guilherme se juntou aos sisters e também concordou com a opinião deles.