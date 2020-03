O Papo BBB desta terça-feira (17) foi realizado em cenário aberto, com fundo para a redação do Popular, sem convidado e com medidas protetivas à propagação do novo Coronavírus.

Na ocasião, Mel Castro e Lucas Gonçalves debateram sobre os últimos acontecimentos do reality, inclusive com relação a reação dos Brothers ao saber da notícia relacionada à Pandemia.

Assista!