BBB21: Arthur é o primeiro participante confirmado

Arthur é o primeiro participante do confirmado do BBB21. Ele foi apresentado durante o intervalo da reprise de Laços de Família no Vale a Pena Ver de Novo, na tarde desta terça-feira (19). O novo brother é instrutor de crossfit e já jogou nas categorias de base do Atlético Goianiense e da Ponte Preta, mas sem grande sucesso. Ao GShow, o capixaba de 26 ...