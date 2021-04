Arthur foi eliminado no Paredão desta terça-feira (27). Ele deixa a disputa com 61,34% dos votos do público.

Camilla de Lucas e Pocah, que disputavam o Paredão, permanecem na casa. Elas ficaram com 30,77% e 7,89% dos votos, respectivamente.

O líder Gilberto indicou Camilla de Lucas diretamente ao Paredão. Num contragolpe, Camilla de Lucas indicou Pocah para a berlinda.