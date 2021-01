Magazine BBB terá humorista Rhudson Victor na apresentação da atração #RedeBBB em plataformas digitais

O humorista Rhudson Victor é o novo integrante da equipe que comanda o #RedeBBB, do Big Brother Brasil, cuja 21ª edição começa no próximo dia 25 de janeiro. Ele irá fazer parte do time composto pela jornalista Ana Clara, ex-participante do BBB 18, e pela modelo Vivian Amorim, vice-campeã do BBB 17, que comandam todos os programas nas plataformas digitais oficiais ...