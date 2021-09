Magazine BBB: Juliette e Gil do Vigor caem, mas continuam expressivos na web após 4 meses do fim do reality Artistas se mantém ativos graças a campanhas publicitárias e participações na televisão

Quatro meses após o término do Big Brother Brasil 21, Juliette Freire, 31, e Gilberto Nogueira, 30, continuam em alta, ao contrário de muitos de seus colegas. Seus rostos e vozes --esse último no caso de Juliette-- estão o tempo todo na TV, no streaming e na internet. Nas redes sociais, os dois, que se tornaram fenômenos na época do reality, registraram algumas quedas...