A influenciadora digital Viih Tube ganhou a prova do líder nesta quinta-feira (15). Os participantes tiveram que usar coletes determinando a ordem que fariam a tarefa. Cada um deles escolheu um cubo, que marcava em um dos lados o tempo que essa pessoa teria para atravessar uma pista dentro de um carrinho de compras, contando apenas com o auxílio de uma lupa gigante, objeto similar a um remo.

Os dois que conseguissem completar o percurso com melhores tempos iriam disputar a final da prova. Viih Tube e Fiuk empataram e, na segunda etapa fizeram a mesma prova, mas o tempo foi determinado por Tiago Leifert, doze segundos para cada um. Viih Tube venceu, e além da liderança, ganhou R$ 10 mil em compras no aplicativo da Americanas.

Ela levou para o Vip: Juliette, João, Arthur, Camilla e Pocah. Como o fim do programa se aproxima, as esperadas mudanças na formação do Paredão começarão a acontecer na próxima berlinda, segundo anunciou Leifert antes da realização da prova.