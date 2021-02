Segundo informações do Twitter, os comentários sobre a 21ª edição do Big Brother Brasil já ultrapassam assuntos como K-Pop, Política e até mesmo a pandemia do coronavírus. "Praticamente, tuitamos em uma semana o esperado para um mês" publicou a página oficial do Twitter, na rede social.

De acordo com dados coletados entre 18 e 24 de janeiro, o BBB estava na sétima posição entre os assuntos mais comentados, atrás de temas como música, Covid, política, esportes e K-Pop. Mas em comparação com o período entre 25 e 31 do mesmo mês, o programa já estava em primeiro lugar. Agora, além do programa os cinco assuntos mais comentados são: Música, Esportes, Futebol e Fiuk.

Ainda considerando o mesmo período de análises, a hashtag #bbb21 foi a mais citada no mundo inteiro, e foram mais de 35 milhões de tuítes sobre o assunto. A última edição do reality havia batido recordes e se tornado o programa mais comentado em todo mundo na plataforma e a quantidade foi pouco mais de 4,2 milhões nos primeiros dias.

Já o BBB19 começou com 2,5 milhões de comentários na rede social em sua primeira semana. Quanto ao BBB21, apenas com os dados da estreia, o Twitter registrou mais de 6 milhões de menções. "As dinâmicas, as conversas, as pautas que vocês trouxeram para a timeline estão fazendo essa edição ser diferente de todas as outras. É realmente o Big dos Bigs", completou a página oficial do Twitter.