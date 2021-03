Na madrugada desta sexta (5) no Big Brother Brasil 21, Sarah disse que gosta do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), e que não quer o impeachment dele. A revelação foi feita quando ela conversava com João Luiz, Gil, Fiuk, Thaís e Viih Tube sobre o que poderia estar acontecendo do lado de fora da casa.

A brasiliense falou sobre a possibilidade de ter acontecido impeachment em algum país, e disse: "Não do nosso [presidente], eu gosto dele!", afirmou. "Não vou falar isso em rede nacional, porque eu vou ganhar votos e pode me tirar da casa", completou.

Na madrugada de segunda (1º), Sarah já havia dito que deixou de seguir Bolsonaro nas redes sociais antes de entrar no reality com medo de ser cancelada. Ao se posicionar ao lado de Gilberto e Juliette contra as armações de Karol Conká, Nego Di e Lumena, a consultora é apontada como uma das favoritas ao prêmio de R$ 1,5 milhão.

No Twitter, muitos internautas que até então torciam por ela não gostaram de saber do apoio dela ao presidente, inclusive famosos como Fernanda Paes Leme. "Estrategista do BBB 21 abaixa demais e deixa o bolsonarismo à mostra. Tchau, Sarah. Larguei sua mão", escreveu a atriz.

"Sarah jogou impecavelmente desde que entrou para agora se queimar falando de Bolsonaro. Gosto dela, mas perdeu a chance total de ser a campeã por causa de falas desnecessárias", disse uma internauta. A hashtag #ForaSarah ficou entre os assuntos mais comentados da rede social na manhã desta sexta (5).