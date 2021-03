Rodolffo garantiu sua permanência no BBB 21 (Globo) por pelo menos mais duas semanas. Ele venceu a prova do líder realizada nesta quinta-feira (4).

O cantor sertanejo foi o mais rápido na dinâmica, que consistia em usar uma pistola d'água para fazer uma roda girar. Por sua vez, ela fazia a figura de uma moto se movimentar para simular a entrega das mercadorias de uma loja.

Todos os participantes puderam participar, não houve vetos. Além da liderança, Rodolffo ganhou R$ 10 mil em compras no aplicativo da empresa que patrocinou a prova.

Como líder, ele decidiu que estariam no VIP os participantes Caio, Sarah, Gilberto, Juliette, Viih Tube e João Luiz. Com isso, ficaram na xepa Arthur, Camilla de Lucas, Carla Diaz, Fiuk, Pocah, Projota e Thaís.

Antes de a prova começar, Tiago Leifert explicou como seria a dinâmica da semana. Conforme antecipado por Boninho, nesta semana o paredão será falso, ou seja, o mais votado ficará em um quarto isolado e depois voltará para a casa.

Além disso, o apresentador afirmou que o líder desta semana estará imune na votação de domingo (7), como de praxe, e também na da próxima semana. Como realmente ocorreu, ele disse que o vencedor teria que dividir a casa ao meio, com 6 participantes ficando com ele no grupo VIP e os 7 restantes para a xepa.

No domingo, ele deverá indicar uma pessoa de cada um desses grupos para o paredão. Depois, a casa vai votar no confessionário. Quem receber mais votos dos colegas também estará indicado ao paredão.

Na sequência, os indicados do líder terão direito a um contra-golpe. Cada um deles, vai escolher mais uma pessoa para ir ao paredão. Por fim, todos os que não foram indicados pelo líder disputam a prova Bate e Volta. Assim, um dos três participantes (o indicado pela casa e os dois do contra-golpe) estarão livres do paredão. Os outros quatro disputam o paredão falso.

Além de ficar no quarto secreto, o mais votado vai ganhar o poder de vetar a escolha do anjo da semana, no dia 14 ou no dia 21. Já o participante que for menos votado ganha peso 2 na votação do confessionário, prêmio que também poderá ser usado uma única vez num desses dois paredões.

Todos os indicados poderão jogar a próxima prova do líder a ser realizada no dia 11, sem que possam ser vetados por Rodolffo, que deverá escolher uma pessoa para não participar.