Magazine BBB 21: Rodolffo é eliminado com 50,48% dos votos Caio e Gilberto permanecem na disputa, com 44,09% e 5,43% dos votos, respectivamente

Como previsto pela enquete parcial do POPULAR, Rodolffo foi eliminado no Paredão desta terça-feira (6), o décimo do Big Brother Brasil 21. O mais votado foi o cantor sertanejo com 50,48% para deixar a casa. Em seguida, Caio ficou com 44,09% e Gilberto com 5,43% dos votos. Nesta noite de eliminação, Tiago Leifert aproveitou para fazer uma reflexão sobre a fala d...