Os participantes do BBB 21 receberam uma surpresa no começo da tarde desta segunda-feira (8). As mulheres da vida de cada um foram mostradas em fotografias num telão no jardim enquanto Thelma Assis, campeã da última edição, lia um texto em homenagem. Nesta segunda é celebrado o Dia Internacional da Mulher.

A maioria dos competidores chorou ao ver imagens de suas mães e esposas. Projota e Caio se abraçam e se emocionaram juntos enquanto olhavam para suas mulheres. A influenciadora Viih Tube chegou a se ajoelhar de tanta felicidade: "Vou ter um treco", disse.

"Ai, meu Deus, que vontade de abraçar", disse Thaís ao ver a foto de sua mãe. Gilberto não reconheceu de primeira a sua mãe. Porém, depois caiu no choro. "Eu te amo, mainha, ai meu Deus". disse ele.

Fiuk foi outro que se emocionou muito ao ver a foto de sua mãe, a artista plástica Cristina Kartalian. O apelido do ator de infância, Tchê, acabou sendo revelado. A brincadeira de que Fiuk seria filho de Glória Pires voltou à tona tanto na casa quanto na internet. "A Glória Pires está diferente", divertiu-se João.

Um dos momentos mais marcantes foi quando apareceu Fátima, a mãe de Juliette. No texto lido por Thelminha, todos ficaram sabendo que foi a advogada e maquiadora quem ensinou a mãe a ler e escrever.