Mãe de Gilberto, Jacira Santanna usou as redes sociais para expressar sua dor e raiva pela forma como alguns participantes do BBB 21 tem tratado seu filho, em especial as atitudes de Karol Conká e de Lumena. Santanna publicou um vídeo na noite deste sábado (20) e afirma que o filho está sofrendo tortura psicológica tal qual o ator Lucas Penteado, que pediu para deixar o programa de confinamento da Globo.

"Minha dor em forma de revolta", escreveu Santanna, que fez críticas contundentes a Conká. "Karol, eu espero você aqui fora. Você precisa conhecer uma mulher de verdade, de uma mulher para outra, porque você é uma pilantra, você sabe o que é ser pilantra, uma sebosa? É você.. E eu espero você aqui fora minha camarada para você ver o que é mulher."

Na tarde deste sábado (20), Gilberto se desentendeu com Arthur após ser levado por Karol Conká para que os dois esclarecem alguns pontos, entre eles de que o doutorante de economia havia dito que não votaria no instrutor de crossfit e que ele havia articulado para colocar Fiuk no último Paredão. A rapper afirmava que não havia tido nada a Arthur e, também, queria deixar tudo às claras.

Um dia antes, Gilberto e Arthur já haviam conversado e tudo havia sido esclarecido, mas Conká reativou a conversa, que fez com que Gilberto se irritasse e, em determinado momento, surtado na casa e pedindo para ser votado para deixar o reality.

"Vota em mim todo mundo. Pronto, acabou. Podem votar. Eu tô indignado", disse o doutorando em economia, que começou a jogar objetos no chão. "Eu estou indignado, não aguento mais. Chega! Me vota no paredão, quero sair daqui. Chega! Chega! Me tira daqui, me vota. Eu vou para o paredão, eu vou sair. Acabou, acabou, acabou!", continuou Gilberto.

Sarah Andrade, Juliette Freire e Camilla de Lucas foram ajudar Gilberto e pedir para que ele se acalmasse. "Se eu pedir para sair, eu perco o que eu já ganhei. Sarah, me bote no paredão", disse Gilberto.

Em meio à discussão, Karol Conká tentou falar com Sarah: "Você está interpretando errado. Não foi esse rolê. Eu sou amiga de Arthur, ele vai ficar com má impressão minha". A consultora de marketing digital negou com a cabeça. Arthur tenta falar com ela: "Sarinha, eu conversei com ele ontem no sofá".

"Não era opção de voto dele mesmo. O que ele ficou mais chateado foi Arthur ter abraçado ele e falado 'eu quero corrigir o meu erro' e no dia seguinte vetou?", disse Sarah. Na sequência, Juliette dispara: "Um fala uma coisa, um entende outra e acha que está certo. Que coisa chata. Parem".

No vídeo, Jacira Santanna diz ainda que está indignada com o que está fazendo com Gilberto e a situação é semelhante ao que aconteceu com o ator Lucas Penteado, que após ser isolado pela casa e sofrer torturas psicológicas, optou por deixar o reality.

"Eu vim aqui hoje para expressar para você a minha indignação pelo que estão fazendo com meu filho dentro da casa do BBB. Nunca vi meu filho desse jeito, revoltado dessa forma. Meu filho foi criado na Igreja, meu filho tem princípios. Ele foi criado com amor e carinho meu e das irmãs. E meu filho chega ao ponto de pedir a Deus para tirar ele e pedir para ir par ao Paredão. Isso é muito grave."

Estão mexendo com o psicológico do meu filho. Estou revoltada, estou indignada, sabe uma mãe indignada, com ódio? De ver aquele povo mexendo com a mentalidade do meu filho, um menino que viveu a vida estudando agora está lidando com um bando de cobra, gente ruim, miserável é difícil ver. Meu filho daquele jeito ... surtando.. Estão mexendo com o psicológico do meu filho como fizeram com Lucas [Penteado] e ele pediu para sair. E estão fazendo a mesma coisa com meu filho", continua Santanna.

"Estou com muito ódio de muita gente. Meu filho acredita na bondade das pessoas, meu filho acredita na bondade de Lumena. Meu filho acredita na mudança de Karol", diz Santanna, em tom revoltado. Por fim, ela pede apoio do público para que o filho não seja eliminado. "Eu peço a vocês do público, em nome de uma mãe que está vendo o filho sofrer, apoie meu filho, por favor. Porque estou aqui fazendo esse vídeo com muita indignação. Muito obrigada pelo apoio de vocês."

A formação do Paredão será neste domingo (21) após o Fantástico. Em conversa com Gilberto e Caio na manhã deste sábado (20), Sarah revelou quem ela deve mandar ao Paredão. Desde que assumiu a liderança, na quinta passada (18), a consultora de marketing digital já dizia aos mais próximos que estava entre Pocah e Projota, mas a decisão da Líder será em Projota.

"Acho que vai acabar rolando o Projota", disse Sarah. Caio não entende e pergunta novamente à sister, que confirma: "Acho que Projota." "Os dois ao mesmo tempo você não acha que pode ser ruim, não?", indaga Caio sobre Karol Conká ser indicada pela casa. Sarah discorda: "De qualquer maneira o que tiver, o outro a gente vai acabar mandando depois".

Na Prova do Líder desta semana, Caio, Fiuk e Gilberto terão o direito de indicar uma pessoa ao Paredão. Para o trio, a indicação ainda não estava acertada, mas o nome de Arthur e Karol Conká foram ventilados, o que fez com que Carla Diaz iniciasse uma articulação para evitar que o namorado fosse indicado.

Caio é o novo Anjo da casa e deve imunizar o parceiro Rodolffo, que estava na mira de Viih Tube e Thaís. Aliás, as duas receberam o Castigo do Monstro.