Lumena e Arthur foram vítimas de um divertido trote no BBB. Os dois estavam na área externa, ao lado dos Big Fones, até que os aparelhos tocaram: "Aqui é o Rafael Portugal, estou chegando aqui nos estúdios Globo já, desculpa pelo atraso. Será que podem mandar um carrinho elétrico para me buscar aqui na portaria, por favor?".

Sem compreender muito bem, Lumena responde que pode mandar e Rafael questiona: "É da produção? Não é da produção? Liguei errado, fiz besteira, desliga, desculpa, desculpa", encerrou o apresentador do CAT, quadro humorístico exibido no reality às terças-feiras. Arthur e Lumena ficaram sem entender, mas ela permaneceu ao lado do aparelho.

Arthur ficou atônito, mas depois entendeu se tratar de uma ligação falsa. Já Lumena permanece com a mão no aparelho. Quando seus colegas perguntaram o que ela tinha ouvido do outro lado da linha, disse apenas que o telefone tocaria mais uma vez.

Alguns participantes estão cercando o Big Fone desde a noite deste sábado (27), quando Carla Diaz o atendeu e colocou Lumena, Rodolffo e Fiuk no Paredão. Eles acreditam que, como aconteceu anteriormente, o aparelho irá tocar, pedindo para salvar alguém da berlinda. Porém, isso não vai acontecer, um dos três emparedados será salvo neste domingo (28) pelo indicado do líder, João.

Rafael Portugal marcou Marcos Mion em um tweet bem-humorado sobre o assunto. "Próximo trote vou pedir pra falar com o Mion", escreveu o humorista. "Duvido! Eu ri demais! Que coisa linda é poder passar um trote, brincar, no meio de um reality", respondeu o ex-apresentador de A Fazenda (RecordTV).