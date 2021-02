Dez dias após desistir do BBB 21, o ator Lucas Penteado, 24, já conseguiu arrecadar cerca de R$ 360 mil em doações por meio de duas vaquinhas online disponíveis no site Catarse.

A meta é conseguir chegar ao prêmio do reality, no valor de R$ 1,5 milhão. Porém, embora o valor conseguido até aqui já seja bom, a meta ainda está longe de ser atingida. Por enquanto, apenas 24% dela foi cumprida.

No site Catarse, as duas campanhas pedem R$ 1,5 milhão para Lucas. O dinheiro será revertido integralmente para a família do ex-participante do reality. Desde que entrou na atração, Penteado diz que seu maior sonho é conseguir dar uma casa para a mãe.

As doações pelo site vão de R$ 10 a R$ 100. Em uma das campanhas o valor já conquistado gira em torno dos R$ 219 mil, e na outra, R$ 144 mil. Ao todo, cerca de 11.500 pessoas já ajudaram com doações.

No início da vaquinha, o número de acessos na campanha oficial de financiamento foi tão grande que o site acabou caindo. Ela chegou a voltar ao ar pouco tempo depois, mas caiu novamente. "São milhares de pessoas. A plataforma está tentando segurar", afirmou Monique Evelle, uma das organizadoras. "Ultrapassamos mais de 1 milhão acessando agora. Estamos resolvendo", disse, à época.

Tudo isso acontece após o aumento de popularidade de Lucas. A popularidade digital foi tamanha que Lucas passou a ocupar a liderança entre os competidores que iniciaram o programa, desde que decidiu deixar o jogo. Segundo levantamento da consultoria Quaest, ele é o mais popular dos 20 brothers.

Lucas, que ocupava a 12ª posição quando a Globo anunciou os participantes do reality, no dia 18 de janeiro, já havia chegado à oitava colocação na semana passada, quando subiu de 16,3 para 37,6 pontos no índice. Agora, o salto foi ainda maior, com o ator chegando à liderança, com 64,02, o que corresponde a um aumento de 70%.

Publicado semanalmente pelo jornal Folha de S.Paulo, o ranking é feito pela consultoria Quaest e avalia o desempenho de personalidades no Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Wikipedia e Google. Um modelo estatístico pondera e calcula a importância de cada dimensão, e os candidatos analisados são posicionados em uma escala de popularidade de 0 a 100.

A análise se dá em cinco dimensões, considerando fama (número de seguidores), engajamento (comentários e curtidas por postagem), mobilização (compartilhamento das postagens), valência (reações positivas e negativas às postagens) e presença (número de redes sociais em que a pessoa está ativa).